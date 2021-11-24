Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью

В Украине вчера вечером, 23 ноября, официально стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Как уточнил в комментарии LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко, речь идет о об усиленной охране всей протяженности границы с Беларусью – 1084 км. К спецоперации "Полесье" привлечены 8500 человек личного состава ГПСУ, Нацгвардии и Нацполиции.
"Все резервы, которые будут привлекаться к охране границы, прибывают с соответствующей техникой и средствами для несения службы", – сказал Демченко.
Он также отметил, что Радой были урегулированы пробелы в законодательстве об особенностях применения пограничниками мер принуждения, боевой техники, вооружения, а также урегулирован порядок поверхностной проверки, что позволит улучшить работу ГПСУ при выполнении задач по охране границы.
Как отметил первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко, сейчас на украинско-беларуской границе сохраняется угроза миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину, поэтому правоохранители наращивают систему охраны. Для этого начата спецоперация, проработан соответствующий план.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа межведомственных координационных штабов.
В охране границы будет активно применяться авиация, беспилотные авиакомплексы, технические средства наблюдения. В приграничных районах планируется выставление контрольных постов на дорогах и патрулирование основных путей, ведущих к границе. Также будут проверять автобусные и железнодорожные станции.
С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября.