В Украине за сутки почти 600 COVID-смертей

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1743 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 1631);
Винницкая область – 659 (406);
Волынская – 581 (571);
Днепропетровская – 674 (1310);
Донецкая – 948 (929);
Житомирская – 341 (107);
Закарпатская – 403 (390);
Запорожская – 906 (847);
Ивано-Франковская – 525 (134);
Киевская – 795 (830);
Кировоградская – 162 (121);
Луганская – 336 (233);
Львовская – 511 (540);
Николаевская – 556 (481);
Одесская – 491 (439);
Полтавская – 1060 (1141);
Ровенская – 619 (516);
Сумская – 324 (255);
Тернопольская – 275 (99);
Харьковская – 562 (407);
Херсонская – 223 (94);
Хмельницкая – 808 (263);
Черкасская – 518 (585);
Черновицкая – 173 (171);
Черниговская – 132 (229).
Нет данных со временно оккупированного Крыму и части Донбасса.
Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4077 человек, выздоровело - 29 044 человека.
Среди заболевших за минувшие сутки 1 183 детей и 287 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906), Хмельницкой (808) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 3 367 461 человек. Ввыздоровело - 2 825 641 человек, летальных исходов - 82 913, проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.