В Украине за сутки почти 600 COVID-смертей

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1743 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 1631);

Винницкая область – 659 (406);

Волынская – 581 (571);

Днепропетровская – 674 (1310);

Донецкая – 948 (929);

Житомирская – 341 (107);

Закарпатская – 403 (390);

Запорожская – 906 (847);

Ивано-Франковская – 525 (134);

Киевская – 795 (830);

Кировоградская – 162 (121);

Луганская – 336 (233);

Львовская – 511 (540);

Николаевская – 556 (481);

Одесская – 491 (439);

Полтавская – 1060 (1141);

Ровенская – 619 (516);

Сумская – 324 (255);

Тернопольская – 275 (99);

Харьковская – 562 (407);

Херсонская – 223 (94);

Хмельницкая – 808 (263);

Черкасская – 518 (585);

Черновицкая – 173 (171);

Черниговская – 132 (229).

Нет данных со временно оккупированного Крыму и части Донбасса.

Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4077 человек, выздоровело - 29 044 человека.

Среди заболевших за минувшие сутки 1 183 детей и 287 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906), Хмельницкой (808) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 367 461 человек. Ввыздоровело - 2 825 641 человек, летальных исходов - 82 913, проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.