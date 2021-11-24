Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.22
USD
26.93
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 ноября 21, 10:32
В Украине за сутки почти 600 COVID-смертей
ковид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Хмельницкой областях.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Хмельницкой областях.

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом.  Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1743 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 1631);
Винницкая область – 659 (406);
Волынская – 581 (571);
Днепропетровская – 674 (1310);
Донецкая – 948 (929);
Житомирская – 341 (107);
Закарпатская – 403 (390);
Запорожская – 906 (847);
Ивано-Франковская – 525 (134);
Киевская – 795 (830);
Кировоградская – 162 (121);
Луганская – 336 (233);
Львовская – 511 (540);
Николаевская – 556 (481);
Одесская – 491 (439);
Полтавская – 1060 (1141);
Ровенская – 619 (516);
Сумская – 324 (255);
Тернопольская – 275 (99);
Харьковская – 562 (407);
Херсонская – 223 (94);
Хмельницкая – 808 (263);
Черкасская – 518 (585);
Черновицкая – 173 (171);
Черниговская – 132 (229).

Нет данных со временно оккупированного Крыму и части Донбасса.

Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4077 человек, выздоровело - 29 044 человека.

Среди заболевших за минувшие сутки 1 183 детей и 287 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906), Хмельницкой (808) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 367 461 человек. Ввыздоровело - 2 825 641 человек, летальных исходов - 82 913, проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.
Korrespondent
Ещё по теме:
В России посчитали жителей Донбасса на выборах Госдумы
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ. ВИДЕО
ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке
Украина обновила рекорд по COVID-смертности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью
noimageВ ГУР Минобороны показали схему и сообщили дату нападения РФ
Лента новостей