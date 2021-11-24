Разведки Украины, Британии и США обменялась данными

Разведки Украины, США и Великобритании обменялись данными об угрозах эскалации агрессии России – партнеры заверили, что Украина не остается наедине с РФ. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Резников напомнил, что недавно провел "серьезные разговоры" с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. После этого был обмен разведданными между странами – и "выводы одинаковы, режим риска понятен", сказал глава МО.

Резников сообщил, что получил важные сигналы от партнеров – и Украина наедине с агрессором не остается.

По его словам, начались "очень серьезные консультации" в Евросоюзе и НАТО – и речь не идет об очередном выражении обеспокоенности. Резников заверил, что реакции будут жестче – от политических и экономических санкций до помощи Украине техникой и вооружением.

"Реакция будет очень жесткой – и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в Россию серьезного должностного лица США (вероятно, главы ЦРУ Уильяма Бернса, – ред.)", – добавил министр обороны.