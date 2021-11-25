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Новости
Украина
25 ноября 21, 09:59
Сутки на Донбассе: девять обстрелов, потерь нет
ООС
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Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 25 ноября.

Так, недалеко от шахты Бутовка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки применялись гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а в сторону Нью-Йорка велся огонь из БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг произвел обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ Марьинка.

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, украинские позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Накануне на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня . Тогда был ранен один украинский военный.
Korrespondent
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