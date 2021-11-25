Сутки на Донбассе: девять обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 25 ноября.

Так, недалеко от шахты Бутовка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





В направлении Каменки применялись гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а в сторону Нью-Йорка велся огонь из БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.





Возле Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.





Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг произвел обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ Марьинка.





В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.





Недалеко от Водяного, что на Приазовье, украинские позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.





В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.





С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.





Накануне на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня . Тогда был ранен один украинский военный.