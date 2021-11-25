Зеленский обсудил с Меркель и Мишелем сферу безопасности

Сегодня, 25 ноября, президент Владимир Зеленский в телефонных разговорах обсудил концентрацию российских войск у границ Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает Офис президента и канцелярия Меркель.
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.
Канцлер заявила, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула, что их подрыв не останется без последствий.
Зеленский и Меркель договорились продвигать усилия в нормандском формате относительно реализации минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта.
Они также обменялись мнениями о ситуации на границах между Беларусью и Евросоюзом и Беларусью и Украиной.
Также сегодня состоялся разговор Зеленского с президентом Евросовета, во время которого стороны обсудили развитие ситуации на востоке Украины в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.
Зеленский рассказал Мишелю об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.
Президент Евросовета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС.С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".