Зеленский обсудил с Меркель и Мишелем сферу безопасности

Сегодня, 25 ноября, президент Владимир Зеленский в телефонных разговорах обсудил концентрацию российских войск у границ Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает Офис президента и канцелярия Меркель.

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

Канцлер заявила, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула, что их подрыв не останется без последствий.

Зеленский и Меркель договорились продвигать усилия в нормандском формате относительно реализации минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта.

Они также обменялись мнениями о ситуации на границах между Беларусью и Евросоюзом и Беларусью и Украиной.

Также сегодня состоялся разговор Зеленского с президентом Евросовета, во время которого стороны обсудили развитие ситуации на востоке Украины в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

Зеленский рассказал Мишелю об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.

Президент Евросовета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС.





21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.





22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.





У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".