Итоги экватора в пиццерии. Прессмарафон Зеленского

Президент Владимир Зеленский проведет марафон общения с журналистами 30 медиа, посвященный пройденной половине его каденции. Пресс-конференция, которую ранее не анонсировали, начнется 26 ноября в 12:00. По данным СМИ, она пройдет в пиццерии Автостанция. Корреспондент.net проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В пятницу 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную экватору его каденции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 25 ноября.

В пресс-конференции примут участие журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, отметил главы Офиса президента Михаил Подоляк. Они зададут 30 вопросов. Такой формат объяснили избежанием дублирования вопросов.

"Состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией", - рассказали у Зеленского.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что журналисты придут по приглашениям Офиса президента.

"И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали - скоро - в официальных сообщениях", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Начало мероприятия планируется в 12:00. Оно будет идти три часа. Пресс-конференцию будут транслировать украинские телеканалы, а также страницы президента в соцсетях. Корреспондент.net проведет текстовую трансляцию в этом материале.

Место марафона у Зеленского не сообщают, однако по данным Telegram-канал издания Страна, он пройдет в пиццерии Автостанция, которая находится в исторической части Киева Подол.

В заведении уже собрались представители Офиса президента для организации пресс-марафона. В частности, там была замечена руководитель директората по вопросам информационной политики представительства главы государства Ирина Победоносцева.

Авторы публикации добавили, что между собой работники Офиса президента говорят, что им нравится пиццерия, однако могут возникнуть сложности с обеспечением безопасности проведения пресс-конференции из-за интерьера заведения, которое расположилось в здании бывшей автостанции Подол.

По словам сотрудников пиццерии, о том, что завтра общение Зеленского с журналистами пройдет в Автостанции, они узнали только сегодня.

По данным сайта The Village Украина, в этом заведении пицца Маргарита с фермерской моцареллой стоит 125 гривен, паста Карбонара - 195 гривен, фокача Томатная с базиликом - 95 гривен.

Зеленский уже проводил марафон общения с журналистами в заведении общественного питания на Фудмаркете в центре Киева в первый год своего президентства. Это была его первая большая встреча с представителями СМИ.

Марафон длился 14 часов: начался в 10:00 и завершился в полночь. Тогда Зеленский побил мировой рекорд и стал лидером с самой длительной пресс-конференцией. Тогда президента спрашивали обо всем, но не обо всем он ответил.

Затем большая пресс-конференция Зеленского состоялась в первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года перед Мариинским дворцом. Тогда журналисты спрашивали Зеленского о внутренней политике, отношениях с олигархами и внутри его команды, про "эпоху бедности" и пандемию коронавируса.

Ровно через год, 20 мая 2021 года, Офис президента собрал журналистов на территории украинского государственного концерна Антонов, известного на весь мир своими самолетами. Пресс-конференцию готовили "эффектную и со смыслами".

Накануне конференции в Антонове были опубликованы итоги соцопроса, который показал, что три ключевые властные институты теряют доверие среди украинцев по сравнению с осенью прошлого года.

Согласно опросу, который проводился группой Рейтинг с 13 по 21 марта, деятельность Зеленского одобряют 38 процентов граждан Украины. В сентябре 2020 года этот показатель был на уровне 49 процентов, и на уровне 67 процентов в июне 2019 года.

Что касается конкретно электората Зеленского, то за него отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году.

24 ноября группа Рейтинг выпустила новый опрос, который показал, что Зеленского поддержали бы 25,2 процента украинцев среди тех, кто определился, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

За ним идет лидер Евросолидарности Петр Порошенко с результатом в 17,5 процента поддержки, на третьем месте один из лидеров Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко с поддержкой в 10,9 процента.

Лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,4 процента украинцев, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 7,5 процента.

Если бы во второй тур вместе с Зеленским вышел бы Порошенко, то 54 процента опрошенных поддержали бы нынешнего президента Украины.

В случае выхода Разумкова во второй тур, то за Зеленского могли бы проголосовать 49,6 процента украинцев, а за бывшего спикера - 50,4 процента.