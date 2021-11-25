Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.31
USD
27.02
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 ноября 21, 22:34
На Банковой анонсировали послание Зеленского Раде
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде 1 декабря озвучит "достаточно громкие предложения"

Президент Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде 1 декабря озвучит "достаточно громкие предложения", касающиеся приоритетов дальнейшей политики государства. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, послание президента парламенту будет "прежде всего, предметным разговором о том, куда, как и зачем идет государство".

Кроме подведения итогов сделанного, Зеленский назовет ориентиры, которых Украина должна достигнуть в ближайшие год-два – особенно на пути детенизации и сокращения коррупционных возможностей государства и крупного бизнеса, сообщил Подоляк.

"Президент подчеркнет главные, с его точки зрения, аспекты жизни государства по состоянию на этот год. И назовет приоритеты, над которыми государство будет работать в дальнейшем. Уже понятно, что прозвучат довольно громкие предложения и новостей 1 декабря будет более чем достаточно", – сказал советник главы ОП.

По его словам, Зеленский коснется также внешнеполитических вызовов и "внутренних политических рисков, многие из которых являются искусственными, весь смысл которых – в попытках отдельных олигархов отыграть свое прежнее влияние на экономические процессы и управление государством".

Кроме того президент предложит обществу несколько важных решений, "которые давно назрели, но которые раньше оставались вне фокуса внимания старых политиков".

В прошлом году Зеленский выступал с ежегодным посланием к парламенту 20 октября. 

По данным Группы Рейтинг, электоральный рейтинг Зеленского в октябре упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет почти двукратный отрыв от соперников. 
liga.net
Ещё по теме:
ЭСКО и банки могут финансировать энергоэффективные проекты
США могут перестать печатать доллары. Последствия для гривны
Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье
Зеленский посетил передовую в зоне ООС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Итоги экватора в пиццерии. Прессмарафон Зеленского
noimageЗеленский обсудил с Меркель и Мишелем сферу безопасности
noimageСутки на Донбассе: девять обстрелов, потерь нет
noimageВ Украине почти 17 тысяч новых заражений COVID-19
Лента новостей