Умер бывший мэр Киева Омельченко

Сегодня, 25 ноября, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет….Когда-то он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича…", – написал мэр Киева Виталий Кличко.

18 ноября на заседании Киевсоета Кличко говорил, что Омельченко борется с последствиями коронавируса.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 с. Зозов Липовецкого района Винницкой области.





Окончил Киевский строительный техникум, Киевский инженерно-строительный институт и институт народного хозяйства.



