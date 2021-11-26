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Новости
Украина
26 ноября 21, 09:51
В Украине почти 16 тысяч новых COVID-случаев
ковид
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В больницы госпитализированы 3 208 пациентов с коронавирусом. Скончались 608 человек, а выздоровели – 24 569 пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 400 340 человек, выздоровело – 2 877 021, летальных случаев – 84 149.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 1438
  • Винницкая область – 870
  • Волынская – 589
  • Днепропетровская – 1022
  • Донецкая – 970
  • Житомирская – 446
  • Закарпатская – 498
  • Запорожская – 1075
  • Ивано-Франковская – 313
  • Киевская – 714
  • Кировоградская – 182
  • Луганская – 182
  • Львовская – 850
  • Николаевская – 475
  • Одесская – 832
  • Полтавская – 953
  • Ровенская – 611
  • Сумская – 688
  • Тернопольская – 363
  • Харьковская – 590
  • Херсонская – 289
  • Хмельницкая – 681
  • Черкасская – 548
  • Черновицкая – 261
  • Черниговская – 506

Накануне стало известно, что в Украине две области решили не выходить из красной зоны карантина. Эпидемическая ситуация стабилизировалась, но местные власти опасаются всплеска заболеваемости на фоне зимних праздников.
Korrespondent
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