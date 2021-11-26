В Украине почти 16 тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 400 340 человек, выздоровело – 2 877 021, летальных случаев – 84 149.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 1438
- Винницкая область – 870
- Волынская – 589
- Днепропетровская – 1022
- Донецкая – 970
- Житомирская – 446
- Закарпатская – 498
- Запорожская – 1075
- Ивано-Франковская – 313
- Киевская – 714
- Кировоградская – 182
- Луганская – 182
- Львовская – 850
- Николаевская – 475
- Одесская – 832
- Полтавская – 953
- Ровенская – 611
- Сумская – 688
- Тернопольская – 363
- Харьковская – 590
- Херсонская – 289
- Хмельницкая – 681
- Черкасская – 548
- Черновицкая – 261
- Черниговская – 506
Накануне стало известно, что в Украине две области решили не выходить из красной зоны карантина. Эпидемическая ситуация стабилизировалась, но местные власти опасаются всплеска заболеваемости на фоне зимних праздников.