Сутки в ООС: 14 обстрелов, ВСУ без потерь

За прошедшие сутки сепаратисты 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 26 ноября.

Так, в сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Авдеевки совершено два обстрела из минометов 82-го и 120-го калибра.





В районе Лебединского сепаратисты применяли минометы 120-го калибра. А в сторону Пивденного производили обстрелы из стрелкового оружия.





Также в районе Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.





Позиции ВСУ возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. А в сторону Попасной и Новоалександровки сепаратисты стреляли из гранатометов разных систем.





В районе Красногоровки открывался огонь из минометов 82-го калибра. А возле Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.





В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.





С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.





Накануне на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Тогда украинские военные также не пострадали.



