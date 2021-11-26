Зеленский обвинил Бутусова в "смертях людей на Донбассе"

Президент Владимир Зеленский обвинил журналиста Юрия Бутусова в "смертях людей на Донбассе" - Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно перекладывать ответственность на других. Диалог состоялся на пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября.

"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, я провожу из-за вас. Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконному формированию оккупированного Донбасса… Хочу вам напомнить, когда вы пишете что-нибудь об олигархах... Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии Квартала 95 и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область". Тогда мы были с вами в нормальном диалоге - как строить страну, какие есть вопросы у Минобороны, но вам не дали никакой должности господин Бутусов. На это вы и разозлились. Что касается дронов. Я вам скажу на вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, СНБО ввел санкции против контрабандистов, среди которых есть спонсор Бутусова. Зеленский также обвинил Бутусова в том, что именно он опубликовал информацию о вагнеровцах, полученную от экс-главы разведки Василия Бурбы.

"Вы (Зеленский – ред.) ничего не знаете и очень много лжи о срыве спецоперации распространяете. Все, что вы здесь рассказали, ложь. Вы это говорите, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко. Ваша тактика такова - оболгать людей, которые о чем-то пишут и просто себе весело уйти. В отличие от Вас, Демченко, Ермака, которые должны отвечать за срыв спецоперации, я сразу дал показания в сентябре 2020 года в ГБР. Я очень прошу, чтобы все ваши фантазии, которые вы распространяете на всю страну, вы хоть раз рассказали на допросе следователя, потому что руководство государством во время войны это не Квартал и вам нужно это изучить. Очень досадно и стыдно, господин президент", - ответил Бутусов.

Напомним, что Зеленский ждет от Путина заявление о ненападении. Украинский президент заверил, что Украина не нападет на Россию, и хочет такое же заявление от Путина.

Также Зеленский рассказал, от чего зависит его второй срок президентства. Решение по выдвижению на второй срок не будет связано с форматом будущей коалиции в Верховной Раде, сказал президент.