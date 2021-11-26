Зеленский заявил о подготовке госпереворота

"Сегодня идет запугивание с некоторых площадок в СМИ. Мы полностью контролируем границу и готовы к любой эскалации", - заявил президент.

Зеленский акцентировал внимание, что в Украине есть внутрення угроза.

"Эти вызовы уже фиксируют разведки других стран. Я уже получил информацию, что 1-2 числа в нашей стране будет госпереворот", - заявил он.

На уточняющий вопрос Зеленский отметил, что не сам Ахметов, а близкие к нему люди обсуждают с представителями РФ тему о том, что "сегодня Ринат Ахметов готов включиться в организацию госпереворота".

"У нас есть не только агентурная информация, но есть и звуковая информация, где представители с Украины, скжаем так, обсуждают с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и т. д. Я считаю, что это подстава бизнесмену Ринату Ахметову, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, что это будет его большая ошибка - нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что приглашает Ахметова в свой офис для беседы в связи с имеющимися данными. "Я приглашаю его на Банковую, послушать ту информацию, которой можно поделиться", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что не собирается убегать, как Янукович, или выходить с речами к людям, как Порошенко, а продолжить работать на Банковой.

Напомним, Зеленский проводит пресс-марафон, посвященный экватору его президентской каденции. На него пригласили представителей 30 СМИ.