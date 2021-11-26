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Новости
Украина
26 ноября 21, 17:03
Зеленский заявил о подготовке госпереворота
Зеленский
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На Банковой есть информация, что в начале декабря в Украине планируют переворот, в который пытаются втянуть Ахметова, говорит Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, заявил о наличии данных о том, что в Украине в начале декабря готовится госпереворот.

Сначала он прокомментировал угрозу военного вторжения России.

"Сегодня идет запугивание с некоторых площадок в СМИ. Мы полностью контролируем границу и готовы к любой эскалации", - заявил президент.
 
Зеленский акцентировал внимание, что в Украине есть внутрення угроза.
 
"Эти вызовы уже фиксируют разведки других стран. Я уже получил информацию, что 1-2 числа в нашей стране будет госпереворот", - заявил он.
 
На уточняющий вопрос Зеленский отметил, что не сам Ахметов, а близкие к нему люди обсуждают с представителями РФ тему о том, что "сегодня Ринат Ахметов готов включиться в организацию госпереворота". 
 
"У нас есть не только агентурная информация, но есть и звуковая информация, где представители с Украины, скжаем так, обсуждают с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и т. д. Я считаю, что это подстава бизнесмену Ринату Ахметову, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, что это будет его большая ошибка - нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - сказал Зеленский.
 
Президент добавил, что приглашает Ахметова в свой офис для беседы в связи с имеющимися данными. "Я приглашаю его на Банковую, послушать ту информацию, которой можно поделиться", - сказал Зеленский.
 
При этом он добавил, что не собирается убегать, как Янукович, или выходить с речами к людям, как Порошенко, а продолжить работать на Банковой.
 
Напомним, Зеленский проводит пресс-марафон, посвященный экватору его президентской каденции. На него пригласили представителей 30 СМИ.
Korrespondent
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