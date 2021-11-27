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Новости
Украина
27 ноября 21, 00:14
На Донбассе погиб военный
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С начала суток 26 ноября на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Один из обстрелов был совершен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки боевики стреляли из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

В штабе ООС отметили, что украинские защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". 

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.  

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать. 

У президента России Владимира Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
liga.net
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