На Донбассе погиб военный

Один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Один из обстрелов был совершен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В направлении Марьинки боевики стреляли из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
В штабе ООС отметили, что украинские защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".