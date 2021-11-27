Bloomberg назвал проблему для вторжения в Украину

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики предположили, что в случае российского вторжения в Украину операция начнется не раньше января из-за погодных условий и плохого состояния дорог, пишет РБК 27 ноября.

Так, например, агентство ссылается на эксперта Джеймстаунского фонда Павла Фельгенгауэра, который рассказал журналистам, что "в это время года у нас Rasputitsa (именно это слово приводиту Bloomberg), то есть грязь".

По его мнению, в случае наступления, российским подразделениям нужно будет по флангам обойти украинскую группировку на Донбассе, а потом уже закрепиться на занятых позициях.

"Чтобы добиться этого, танкам и прочей военной технике придется двигаться по чернозему, что сейчас не представляется возможным. Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят", - рассказал эксперт.

Помимо этого, как считает Фельгенгауэр, российской армии придется увеличить свою группировку, чтобы добиться значительного численного преимущества (в 2-3 раза). По его мнению, "еще не все необходимые части переброшены к украинской границе".

В свою очередь бывший советник НАТО по России Эндрю Монаган предположил, что усиление российского военного присутствия на украинской границе может быть связано с недовольством Москвы тем, как соблюдаются условия Минского соглашения по урегулированию на Донбассе.

Он указал, что Россия несогласна с тем, как это соглашение выполняет Украина, а потому считает, что если дипломатия не работает, то в дело должны вступить военные.

В конце октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе. Москва называла это нарушением минских соглашений и подготовкой Киева возвращению Донбасса насильственным путем.

Вскоре после сообщений об использовании боевого дрона в западных СМИ вышла серия публикаций о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику ближе к границе Украины. Запад заподозрил Москву в подготовке нового вторжения и направил эсминцы в Черное море для учений, в которых приняла участие и Украина.

С тех пор западные лидеры неоднократно заявляли о своих опасениях и призывали Россию к прозрачности. В конце прошлой недели президент России Владимир Путин поручил своему министерству иностранных дел держать страны Запада в "известном напряжении", которое возникло из-за российских войск.