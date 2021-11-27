COVID-19. За сутки 14 200 заболевших

За сутки в Украине зафиксировали 14 200 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 936). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1630), Донецкой (1044) и Полтавской (904) областях, передает пресс-служба Минздрава.
По всей Украине за сутки умерли 568 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 608), выздоровели – 22 946 (24 569), были госпитализированы – 3305 (3208).
Официально сделали 95 515 тестов (93 059). Методом ПЦР – 47 289 (45 617), ИФА – 10 422 (9141), экспресс-тестов на антиген – 37 804 (38 301).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 3 414 540 заболевших: умерли 84 717 инфицированных, выздоровел 2 899 967 пациент.
Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1630 случаев коронавируса за сутки (днем ранее – 1438);
Винницкая область – 823 (860);
Волынская – 596 (589);
Днепропетровская – 866 (1022);
Донецкая – 1044 (970);
Житомирская – 360 (446);
Закарпатская – 414 (498);
Запорожская – 635 (1075);
Ивано-Франковская – 274 (313);
Киевская – 698 (714);
Кировоградская – 180 (182);
Луганская – 203 (182);
Львовская – 745 (850);
Николаевская – 490 (475);
Одесская – 624 (832);
Полтавская – 904 (953);
Ровенская – 558 (611);
Сумская – 365 (688);
Тернопольская – 232 (363);
Харьковская – 565 (590);
Херсонская – 219 (289);
Хмельницкая – 626 (681);
Черкасская – 596 (548);
Черновицкая – 172 (261);
Черниговская – 381 (506).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса. Кабмин решил ужесточить карантин желтой зоны. Сотрудникам бизнеса и клиентам нужны будут сертификаты о вакцинации, выздоровлении или негативные ПЦР-тесты. По данным НАН, Украина прошла осенние пики заболеваемости и смертности от коронавируса. В красной зоне карантина пока остаются Киев и 18 областей. ЕС изменил рекомендации о правилах въезда: будут пускать всех вакцинированных от коронавируса.
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