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Новости
Украина
28 ноября 21, 00:08
На Донбассе военный погиб от пули снайпера
снайпер
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Накануне смертельное ранение получил уроженец Харьковской области старший солдат Алхасли Али Наиб.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе накануне погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил и.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун в Facebook.

По словам чиновника, украинского защитника смертельно ранил вражеский снайпер.

"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", - говорится в сообщении.

Медики боролись за жизнь военнослужащего, но спасти его не удалось, добавил Скакун.

Напомним, в пятницу сепаратисты дважды нарушали режим прекращения огня: в направлении Марьинки они применяли минометы калибра 82 мм, в сторону Новомихайловки открывали огонь из стрелкового оружия.
Korrespondent
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