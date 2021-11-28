Число жертв пандемии в Украине превысило 85 тысяч

В Украине с начала пандемии коронавируса COVID-19 скончались свыше 85 тысяч человек с этой инфекцией. Об этом сообщает Минздрав в восресенье, 28 ноября.
Так, за минувшие сутки в стране выявили 7 483 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд.
Среди новых заболевших детей – 774, медработников – 105. В больницы госпитализированы 3 456 человек, летальных исходов – 400, выздоровели – 10 279 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 422 023 человека, выздоровело – 2 910 237, летальных исходов – 85 117.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 549
- Винницкая область – 548
- Волынская – 230
- Днепропетровская – 698
- Донецкая – 365
- Житомирская – 334
- Закарпатская – 335
- Запорожская – 415
- Ивано-Франковская – 249
- Киевская – 433
- Кировоградская – 176
- Луганская – 28
- Львовская – 306
- Николаевская – 381
- Одесская – 223
- Полтавская – 298
- Ровенская – 137
- Сумская – 286
- Тернопольская – 233
- Харьковская – 229
- Херсонская – 76
- Хмельницкая – 408
- Черкасская – 205
- Черновицкая – 135
- Черниговская – 306
Напомним, на этой неделе в НАН заявили, что Украина прошла пик волны коронавируса. Она спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.
В Минздраве ожидают, что ситуация с заболеваемостью полностью стабилизируется к концу года.