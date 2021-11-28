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Новости
Украина
28 ноября 21, 09:09
Число жертв пандемии в Украине превысило 85 тысяч
ковид
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За сутки скончались еще 400 украинцев с коронавирусом. При этом выздоровели более 10 тысяч человек.
За сутки скончались еще 400 украинцев с коронавирусом. При этом выздоровели более 10 тысяч человек.

В Украине с начала пандемии коронавируса COVID-19 скончались свыше 85 тысяч человек с этой инфекцией. Об этом сообщает Минздрав в восресенье, 28 ноября.

Так, за минувшие сутки в стране выявили 7 483 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд.

Среди новых заболевших детей – 774, медработников – 105. В больницы госпитализированы 3 456 человек, летальных исходов – 400, выздоровели – 10 279 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 422 023 человека, выздоровело – 2 910 237, летальных исходов – 85 117.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 549
  • Винницкая область – 548
  • Волынская – 230
  • Днепропетровская – 698
  • Донецкая – 365
  • Житомирская – 334
  • Закарпатская – 335
  • Запорожская – 415
  • Ивано-Франковская – 249
  • Киевская – 433
  • Кировоградская – 176
  • Луганская – 28
  • Львовская – 306
  • Николаевская – 381
  • Одесская – 223
  • Полтавская – 298
  • Ровенская – 137
  • Сумская – 286
  • Тернопольская – 233
  • Харьковская – 229
  • Херсонская – 76
  • Хмельницкая – 408
  • Черкасская – 205
  • Черновицкая – 135
  • Черниговская – 306

Напомним, на этой неделе в НАН заявили, что Украина прошла пик волны коронавируса. Она спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.

В Минздраве ожидают, что ситуация с заболеваемостью полностью стабилизируется к концу года.
Korrespondent
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