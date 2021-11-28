Число жертв пандемии в Украине превысило 85 тысяч

В Украине с начала пандемии коронавируса COVID-19 скончались свыше 85 тысяч человек с этой инфекцией. Об этом сообщает Минздрав в восресенье, 28 ноября.

Так, за минувшие сутки в стране выявили 7 483 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд.

Среди новых заболевших детей – 774, медработников – 105. В больницы госпитализированы 3 456 человек, летальных исходов – 400, выздоровели – 10 279 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 422 023 человека, выздоровело – 2 910 237, летальных исходов – 85 117.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 549

Винницкая область – 548

Волынская – 230

Днепропетровская – 698

Донецкая – 365

Житомирская – 334

Закарпатская – 335

Запорожская – 415

Ивано-Франковская – 249

Киевская – 433

Кировоградская – 176

Луганская – 28

Львовская – 306

Николаевская – 381

Одесская – 223

Полтавская – 298

Ровенская – 137

Сумская – 286

Тернопольская – 233

Харьковская – 229

Херсонская – 76

Хмельницкая – 408

Черкасская – 205

Черновицкая – 135

Черниговская – 306

Напомним, на этой неделе в НАН заявили, что Украина прошла пик волны коронавируса. Она спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев.

В Минздраве ожидают, что ситуация с заболеваемостью полностью стабилизируется к концу года.