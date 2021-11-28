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Украина
28 ноября 21, 12:10
Желтая зона карантина расширилась до пяти областей
карантин
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Желтая зона теперь охватывает Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую и Харьковскую области.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в красной зоне карантина остаются Киев и 18 областей, в оранжевой – одна, а желтая – расширилась до пяти областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в красную зону кроме столицы входят Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Желтая зона теперь охватывает Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую области, а также Харьковскую область, которая накануне была оранжевого цвета.

Напомним, на этой неделе Кабмин усилил требования карантина в желтой зоне. Теперь для работы заведений в этой зоне и их посещения необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.Также правительство в четыре раза сократило срок действия "желтых" COVID-сертификатов.

Также сообщаось, что две области решили не выходить из красной зоны карантина. Эпидемическая ситуация в них стабилизировалась, но местные власти опасаются всплеска заболеваемости перед зимними праздниками.


Korrespondent
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