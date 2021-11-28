В Украине появятся новые уникальные гривны (фото)

Национальный банк Украины планирует выпустить в обращение до конца нынешнего года несколько новых памятных монет номиналом 5 и 10 гривен. Первый запуск намечается уже на 1 декабря. Об этом говорится на сайте НБУ.

В первый день зимы регулятор намерен пустить в оборот памятную монету из серии "Вооруженные Силы Украины". Денежная единица номиналом 10 гривен в честь ВСУ выполнена из сплава на основе цинка, категория качества чеканки - "анциркулейтед". Тираж монет составит 1 миллион штук.

Также выпустят памятные монеты "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины" - их номинал, количество и характеристики аналогичные.

Вот как будут выглядеть монеты:

В тот же день, 1 декабря, должны выйти памятные монеты под названием "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (г. Львов)" из серии "Достопримечательности архитектуры Украины".

Их номинал - 5 гривен, а выполнены деньги будут из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед". Тираж в этот раз будет гораздо скромнее - всего 35 тысяч штук.

Монеты посвящена одной из святынь и самобытных "изюминок" Львова - Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла, построенному в начале XVII века.

Далее, 9 декабря, намечается выпуск памятной монеты "Год Тигра" из серии "Восточный календарь" номиналом 5 гривен. Такие деньги будут из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед". Тираж составит 50 тысяч штук, из которых 20 тысяч будут сувенирными.

Любой желающий может купить такие монеты.

Напомним, Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов. Средства увеличат резервы НБУ.