ОП поддержал предложение Эрдогана о посредничестве

Офис президент поддерживает идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", - сказал он.





Подоляк отметил авторитет Турции на международной арене.





"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", - подчеркнул представитель ОП.





Подоляк напомнил, что недавно Эрдоган передал президенту РФ Владимиру Путину список крымских татар, на освобождении которых настаивает Украина.





"Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", - добавил он.



