3 самых важных нововведений декабря: коснется почти каждого

В декабре 2021 года украинцев ждет ряд важных нововведений, среди которых материальное поощрение за вакцинацию от коронавируса и повышение налогов, пишет Сегодня.





Новый список профессий для обязательной вакцинации





С 9 декабря к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной, добавятся еще такие работники:





- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;





- учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;





- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.





В случае если работник отказывается от вакцинации, он будет отстранен без сохранения зарплаты. В то же время для тех граждан, у кого есть противопоказания к вакцинации, обязательной прививка не будет.





Повышение налогов для ФЛП







В связи с тем, что с 1 декабря в Украине повышают минимальную зарплату, минимальный размер налога составит 1430 гривен — 22% от минимальной зарплаты. Его должны уплатить ФЛП, которые выбрали упрощенную систему налогообложения.





Однако тем, кто выбрал общую систему налогообложения, нужно будет до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, уплатить минимум 4070 грн.





Выплаты вакцинированным украинцам





Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, с 19 декабря в Украине заработает программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам Украины. На выплаты смогут рассчитывать все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации – до 19 декабря и после. Однако деньги будут виртуальными – ваучером, сертификатом или депозитом в приложении "Дія".





На что можно будет потратить деньги:





- путешествия в пределах Украины;

- билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия;

- услуги в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах и т.д.



