Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Причины увольнения не уточняются.

Александр Руснак - генерал-майор СБУ. Он был назначен на свою должность в сентябре 2019 года.

Тем временем стало известно, что Владимир Зеленский не собирается увольнять главу Офиса президент Андрея Ермака.

Ранее стало известно, что в Харькове из-за низкой зарплаты массово увольняются патрульные.

