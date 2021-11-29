Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Причины увольнения не уточняются.
Александр Руснак - генерал-майор СБУ. Он был назначен на свою должность в сентябре 2019 года.
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