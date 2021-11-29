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Новости
Украина
29 ноября 21, 22:47
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ
Зеленский
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Президент провел кадровые изменения в СБУ и уволил начальника департамента контрразведки, назначенного в 2019 году.

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Причины увольнения не уточняются.

Александр Руснак - генерал-майор СБУ. Он был назначен на свою должность в сентябре 2019 года.

Тем временем стало известно, что Владимир Зеленский не собирается увольнять главу Офиса президент Андрея Ермака.

Ранее стало известно, что в Харькове из-за низкой зарплаты массово увольняются патрульные.
Korrespondent
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