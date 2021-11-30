Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.68
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 ноября 21, 08:42
В Украине за сутки 10,5 тысяч новых COVID-случаев
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За все время пандемии в Украине заболело 3,4 млн человек. Летальных исходов от инфекции зарегистрировано 85,9 тыс.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1646 (днем ранее – 431);
Винницкая область – 237 (373);
Волынская – 516 (303);
Днепропетровская – 393 (473);
Донецкая – 706 (457);
Житомирская – 77 (310);
Закарпатская – 368 (150);
Запорожская – 592 (334);
Ивано-Франковская – 167 (146);
Киевская – 694 (295);
Кировоградская – 178 (145);
Луганская – 224 (25);
Львовская – 467 (203);
Николаевская – 484 (401);
Одесская – 367 (303);
Полтавская – 875 (232);
Ровенская – 431 (109);
Сумская – 307 (58);
Тернопольская – 120 (158);
Харьковская – 344 (235);
Херсонская – 72 (64);
Хмельницкая – 276 (122);
Черкасская – 645 (236);
Черновицкая – 171 (108);
Черниговская – 197 (133).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.

За прошедшие 24 часа вирус унес жизни 561 украинца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 975 летальных исходов.

Также за сутки госпитализированы 1 749 человек; с недугом справились 25 318 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 438 381 человек; выздоровело 2 946 032 человека; проведено ПЦР-тестирований 15 869 089.

Напомним, накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине штамм Омикрон пока не обнаружили. Новый штамм уже зафиксирован в ряде стран Европы.
Korrespondent
Ещё по теме:
Грузия объявила о новой вспышке COVID-19
COVID-19: еще две области переходят в "красную" зону
Кличко объяснил, для кого в Киеве вводят локдаун
В Украине сократили срок действия сертификатов выздоровления
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ООС при обстреле ранены военные и мирный житель
noimageЗеленский уволил начальника контрразведки СБУ
noimage3 самых важных нововведений декабря: коснется почти каждого
noimageУкраина ограничивает въезд из-за штамма Омикрон
noimageОП поддержал предложение Эрдогана о посредничестве
Лента новостей