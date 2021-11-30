В Украине за сутки 10,5 тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1646 (днем ранее – 431);
Винницкая область – 237 (373);
Волынская – 516 (303);
Днепропетровская – 393 (473);
Донецкая – 706 (457);
Житомирская – 77 (310);
Закарпатская – 368 (150);
Запорожская – 592 (334);
Ивано-Франковская – 167 (146);
Киевская – 694 (295);
Кировоградская – 178 (145);
Луганская – 224 (25);
Львовская – 467 (203);
Николаевская – 484 (401);
Одесская – 367 (303);
Полтавская – 875 (232);
Ровенская – 431 (109);
Сумская – 307 (58);
Тернопольская – 120 (158);
Харьковская – 344 (235);
Херсонская – 72 (64);
Хмельницкая – 276 (122);
Черкасская – 645 (236);
Черновицкая – 171 (108);
Черниговская – 197 (133).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.
За прошедшие 24 часа вирус унес жизни 561 украинца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 975 летальных исходов.
Также за сутки госпитализированы 1 749 человек; с недугом справились 25 318 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 438 381 человек; выздоровело 2 946 032 человека; проведено ПЦР-тестирований 15 869 089.
Напомним, накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине штамм Омикрон пока не обнаружили. Новый штамм уже зафиксирован в ряде стран Европы.