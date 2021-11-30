В Украине за сутки 10,5 тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1646 (днем ранее – 431);

Винницкая область – 237 (373);

Волынская – 516 (303);

Днепропетровская – 393 (473);

Донецкая – 706 (457);

Житомирская – 77 (310);

Закарпатская – 368 (150);

Запорожская – 592 (334);

Ивано-Франковская – 167 (146);

Киевская – 694 (295);

Кировоградская – 178 (145);

Луганская – 224 (25);

Львовская – 467 (203);

Николаевская – 484 (401);

Одесская – 367 (303);

Полтавская – 875 (232);

Ровенская – 431 (109);

Сумская – 307 (58);

Тернопольская – 120 (158);

Харьковская – 344 (235);

Херсонская – 72 (64);

Хмельницкая – 276 (122);

Черкасская – 645 (236);

Черновицкая – 171 (108);

Черниговская – 197 (133).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.

За прошедшие 24 часа вирус унес жизни 561 украинца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 975 летальных исходов.

Также за сутки госпитализированы 1 749 человек; с недугом справились 25 318 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 438 381 человек; выздоровело 2 946 032 человека; проведено ПЦР-тестирований 15 869 089.

Напомним, накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине штамм Омикрон пока не обнаружили. Новый штамм уже зафиксирован в ряде стран Европы.

