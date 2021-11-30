В ООС при обстреле ранены военные и мирный житель

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки сепаратисты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности этого населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение", - говорится в сообщении.

Также в направлении населенного пункта Старый Айдар противник применил минометы калибра 120 мм. А у Новолуганского дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцов госпитализировали. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Добавим, из-за обстрела частично обесточена Станица Луганская. Обстрел длился около часа и велся из тяжелого вооружения. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать 30 ноября.

Ранее стало известно, что на Донбассе военный погиб от пули снайпера. Погиб старший солдат Алхасли Али Наиб. Он родился в Азербайджане, жил в Харькове. В армию пришел в 2018 году и защищал Украину в рядах 54 отдельной механизированной бригады.



