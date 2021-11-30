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Украина
30 ноября 21, 09:40
День Григория Чудотворца: Что нельзя делать 30 ноября
День Григория Чудотворца
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30 ноября почитается память святого Григория Чудотворца

Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие.

В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Приметы на 30 ноября 

- По поверью, 30 ноября нужно подойти к колодцу и внимательно прислушиваться к воде. Если она тихая, значит, зима будет теплая и мягкая. Если же слышен шум, то зимой будут сильные снегопады и морозы. 

- Хорошая погода предполагает малоснежную, а не морозную зиму, и наоборот. 

- Сон, который приснится сегодня, будет вещим. 

- Если этот день как-то будет связан с числом 3, то это принесет вам успех. 

Что можно делать 30 ноября 

- Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми. 

- Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом. 

- Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная. 

Что нельзя делать 30 ноября 

- Не меряйте чужие обручальные кольца – это приведет к несчастью.

- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день. 

- Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.
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