День Григория Чудотворца: Что нельзя делать 30 ноября

Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие.

В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.





- По поверью, 30 ноября нужно подойти к колодцу и внимательно прислушиваться к воде. Если она тихая, значит, зима будет теплая и мягкая. Если же слышен шум, то зимой будут сильные снегопады и морозы.





- Хорошая погода предполагает малоснежную, а не морозную зиму, и наоборот.





- Сон, который приснится сегодня, будет вещим.





- Если этот день как-то будет связан с числом 3, то это принесет вам успех.





Что можно делать 30 ноября





- Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.





- Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.





- Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.





Что нельзя делать 30 ноября





- Не меряйте чужие обручальные кольца – это приведет к несчастью.





- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.





- Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

