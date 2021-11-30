День Григория Чудотворца: Что нельзя делать 30 ноября

Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие.
В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным. Приметы на 30 ноября
- По поверью, 30 ноября нужно подойти к колодцу и внимательно прислушиваться к воде. Если она тихая, значит, зима будет теплая и мягкая. Если же слышен шум, то зимой будут сильные снегопады и морозы.
- Хорошая погода предполагает малоснежную, а не морозную зиму, и наоборот.
- Сон, который приснится сегодня, будет вещим.
- Если этот день как-то будет связан с числом 3, то это принесет вам успех.
Что можно делать 30 ноября
- Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.
- Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
- Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.
Что нельзя делать 30 ноября
- Не меряйте чужие обручальные кольца – это приведет к несчастью.
- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
- Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.