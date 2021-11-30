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Украина
30 ноября 21, 12:52
Нардеп Роман Соха вышел из "Слуги народа"
Роман Соха
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Последней каплей народного депутата, по его словам, стало назначение бывшего директора Запорожстали на пост заместителя главы ОП.

Народный депутат Роман Соха во время выступлении в Верховной Раде сообщил о своем выходе из фракции Слуга народа. Это первый самостоятельный выход из фракции Слуга народа.

По словам нардепа, заявление о выходе он уже передал спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

"Я с первого дня поддерживал Владимира Зеленского и присоединился к формированию ЗЕкоманды в Запорожье, ведь Владимир Александрович декларировал то, чего мы ждали все годы независимости – конец кланово-олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости. Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну. Вы обещали новое поколение государственников… Сегодня же я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы Офиса президента", – отметил Соха.

Он добавил, что это назначение стало для него "последней каплей".

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и перед избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение. Я выхожу из фракции Слуга народа", - заявил нардеп.

Напомним, ранее стало известно из фракции Слуга народа исключили нардепа Артема Дмитрука. Позже он вошел в состав межфракционного объединения Разумная политика, которую создал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

До этого из фракции Слуга народа исключили нардепа Гео Лероса. За его исключение подписались около 200 народных депутатов.
Korrespondent
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