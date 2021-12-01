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Новости
Украина
1 декабря 21, 08:54
Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь
ООС
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Возле Южного и Шумов сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм.

На Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 1 декабря.

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного сепаратисты совершили обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано. Украинские военные и в дальнейшем контролируют ситуацию на Донбассе.

Днем ранее в ООС при обстреле были ранены двое военных и мирный житель. Сепаратисты открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. Из артиллерии была обстреляна Станица Луганская.

Ранее стало известно, что на Донбассе военный погиб от пули снайпера. Погиб старший солдат Алхасли Али Наиб. Он родился в Азербайджане, жил в Харькове. В армию пришел в 2018 году и защищал Украину в рядах 54 отдельной механизированной бригады.
Korrespondent
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