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Новости
Украина
1 декабря 21, 09:14
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
карантин
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За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной болезнью

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 088, медработников – 207. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

233 471 человек был вакцинирован против COVID-19: 
первую дозу получили 76 979 человек, 
полностью иммунизированы – 156 492 человека. 

За минувшие сутки: 
госпитализировали – 3 629 человек; 
летальных исходов – 557; 
поправились – 26 160 человек.

За все время пандемии в Украине: 
заболели – 3 450 341 человек; 
выздоровели – 2 972 192 человека; 
летальных исходов – 86 532; 
проведено ПЦР-тестирований – 1 5917 165.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее время осталась близка к 3%.
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