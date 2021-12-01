Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 088, медработников – 207. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.233 471 человек был вакцинирован против COVID-19:
С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее время осталась близка к 3%.