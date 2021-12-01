Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 088, медработников – 207. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

233 471 человек был вакцинирован против COVID-19:

первую дозу получили 76 979 человек,

полностью иммунизированы – 156 492 человека.





За минувшие сутки:

госпитализировали – 3 629 человек;

летальных исходов – 557;

поправились – 26 160 человек.





За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 450 341 человек;

выздоровели – 2 972 192 человека;

летальных исходов – 86 532;