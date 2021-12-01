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Новости
Украина
1 декабря 21, 18:38
Кулеба обсудил в НАТО механизмы сдерживания России
Кулеба
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Украина работает над сотрудничеством по сдерживанию РФ как с НАТО, так и отдельно со сторанами-членами Альянса.
Украина работает над сотрудничеством по сдерживанию РФ как с НАТО, так и отдельно со сторанами-членами Альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Риге в среду, 1 декабря, обсудил механизмы сдерживания агрессии России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег меня на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал министр.

Он уточнил, что есть два трека сотрудничества.

"Первый трек - это то, что НАТО может сделать как целостный Альянс, второй трек - это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы очень благодарны генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его принципиальную позицию, он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне, - отметил Кулеба.

На данный момет Украина обсуждает с каждой страной возможный вклад в пакет сдерживания.

"Также есть механизмы Альянса, в которых Украина принимает участие, они касаются и оборонных закупок, и кибербезопасности, и противодействия гибридным угрозам, где мы работаем с Альянсом сейчас над тем, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - указал Кулеба.

Также он сообщил, что завтра в Швеции встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

"Завтра будем в Швеции, там запланирована встреча с госсекретарем США. Мы не только сверим свою информацию о намерениях России, но также и обсудим три трека поддержки Украины", - сказал Кулеба.

Сам Блинкен также рассчитывает провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В то время как мы ясно говорили с Москвой, мы также призываем Украину продолжать проявлять сдержанность", - сказал он, отметив необходимость быть готовыми к провокациям России.

Он также заявил, что Вашингтон работает тесно с союзниками над возможными ответными мерами на действия РФ в отношении Украины.

Ранее президен РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с США и НАТО Россия потребует долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.
Korrespondent
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