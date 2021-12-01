Кулеба обсудил в НАТО механизмы сдерживания России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Риге в среду, 1 декабря, обсудил механизмы сдерживания агрессии России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег меня на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал министр.





Он уточнил, что есть два трека сотрудничества.





"Первый трек - это то, что НАТО может сделать как целостный Альянс, второй трек - это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы очень благодарны генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его принципиальную позицию, он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне, - отметил Кулеба.





На данный момет Украина обсуждает с каждой страной возможный вклад в пакет сдерживания.





"Также есть механизмы Альянса, в которых Украина принимает участие, они касаются и оборонных закупок, и кибербезопасности, и противодействия гибридным угрозам, где мы работаем с Альянсом сейчас над тем, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - указал Кулеба.





Также он сообщил, что завтра в Швеции встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.





"Завтра будем в Швеции, там запланирована встреча с госсекретарем США. Мы не только сверим свою информацию о намерениях России, но также и обсудим три трека поддержки Украины", - сказал Кулеба.





Сам Блинкен также рассчитывает провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.





"В то время как мы ясно говорили с Москвой, мы также призываем Украину продолжать проявлять сдержанность", - сказал он, отметив необходимость быть готовыми к провокациям России.





Он также заявил, что Вашингтон работает тесно с союзниками над возможными ответными мерами на действия РФ в отношении Украины.





Ранее президен РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с США и НАТО Россия потребует долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.