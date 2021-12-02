На линии разграничения погиб военнослужащий

Вчера, 1 декабря, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Всего за сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня боевиками, сообщила пресс-служба операции объединенных сил.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
Также вчера боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки: ранен местный житель.
Военные отвечали на огонь противника, заставив его прекратить обстрелы.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – лаконично сообщили в штабе ООС.
Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условяих и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 07:00 утра российские гибридные войска еще не нарушали режим прекращения огня.30 ноября 2021 года выяснилось, что добивавший раненых военных боевик получил всего шесть лет тюрьмы, а взяли его в Киеве.