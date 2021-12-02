На линии разграничения погиб военнослужащий

Вчера, 1 декабря, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Всего за сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня боевиками, сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Также вчера боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки: ранен местный житель.

Военные отвечали на огонь противника, заставив его прекратить обстрелы.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – лаконично сообщили в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 07:00 утра российские гибридные войска еще не нарушали режим прекращения огня.





1 декабря президент Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.