Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.90
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 декабря 21, 10:18
На линии разграничения погиб военнослужащий
Колокол памяти защитников Украины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Утренняя сводка с фронта на Донбассе принесла неутешительную весть: на востоке вчера, 1 декабря, погиб боец Вооруженных Сил Украины

Вчера, 1 декабря, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Всего за сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня боевиками, сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Также вчера боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки: ранен местный житель.

Военные отвечали на огонь противника, заставив его прекратить обстрелы.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – лаконично сообщили в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии. 

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условяих и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 07:00 утра российские гибридные войска еще не нарушали режим прекращения огня.

30 ноября 2021 года выяснилось, что добивавший раненых военных боевик получил всего шесть лет тюрьмы, а взяли его в Киеве. 

1 декабря президент Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем. 
liga.net
Ещё по теме:
На Донбассе погиб военный
В районе ООС число обстрелов выросло, есть раненые
На Донбассе за сутки 13 обстрелов, у ВСУ потери
На Донбассе выросло число обстрелов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине более 13,5 тысяч новых случаев COVID
noimageКулеба обсудил в НАТО механизмы сдерживания России
Лента новостей