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Новости
Украина
2 декабря 21, 10:19
В Украине более 13,5 тысяч новых случаев COVID
ковид
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В больницу за день попали 3 003 украинцев с коронавирусом и подозрением на него, скончались 525 больных.

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.

Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.

Случаев в областях / иммунизировано:

  • Киев – 1418/17072
  • Винницкая – 568/5191
  • Волынская – 647/4651
  • Днепропетровская – 682/10493
  • Донецкая – 803/6297
  • Житомирская – 743/3811
  • Закарпатская – 496/2443
  • Запорожская – 709/5807
  • Ивано-Франковская – 623/4221
  • Киевская – 640/8044
  • Кировоградская – 183/3025
  • Луганская – 169/2782
  • Львовская – 729/9679
  • Николаевская – 424/3253
  • Одесская – 418/6603
  • Полтавская – 677/4540
  • Ровенская – 461/3674
  • Сумская – 371/4404
  • Тернопольская – 310/3369
  • Харьковская – 501/8106
  • Херсонская – 150/2271
  • Хмельницкая – 594/4451
  • Черкасская – 493/4706
  • Черновицкая – 164/2513
  • Черниговская – 558/4608

Напомним, что по состоянию на 1 декабря в Украине полностью привиты от коронавируса 11 279 127 человек.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил планы по вакцинации украинцев. Вопрос был поднят на встрече членов Кабмина с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.
Korrespondent
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