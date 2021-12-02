В Украине более 13,5 тысяч новых случаев COVID

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.
Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.
Случаев в областях / иммунизировано:
- Киев – 1418/17072
- Винницкая – 568/5191
- Волынская – 647/4651
- Днепропетровская – 682/10493
- Донецкая – 803/6297
- Житомирская – 743/3811
- Закарпатская – 496/2443
- Запорожская – 709/5807
- Ивано-Франковская – 623/4221
- Киевская – 640/8044
- Кировоградская – 183/3025
- Луганская – 169/2782
- Львовская – 729/9679
- Николаевская – 424/3253
- Одесская – 418/6603
- Полтавская – 677/4540
- Ровенская – 461/3674
- Сумская – 371/4404
- Тернопольская – 310/3369
- Харьковская – 501/8106
- Херсонская – 150/2271
- Хмельницкая – 594/4451
- Черкасская – 493/4706
- Черновицкая – 164/2513
- Черниговская – 558/4608
Напомним, что по состоянию на 1 декабря в Украине полностью привиты от коронавируса 11 279 127 человек.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил планы по вакцинации украинцев. Вопрос был поднят на встрече членов Кабмина с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.