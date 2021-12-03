Названо число украинцев, уехавших в 2021 году на заработки

Из Украины на заработки за границу в 2021 году выехали 1 167 000 украинцев, что на 11% больше, чем в 2019 году. Об этом заявила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, пишет УНИАН.

"Больше всего внешних трудовых мигрантов родом из Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровненской, Херсонской и Львовской областей", - рассказала она, презентуя результаты национального опроса, проведенного в сентябре-октябре текущего года.

По словам специалиста, выросло число нелегальных мигрантов - с 30% в 2019 году до 42,2% в 2021 году.

Также Мидловец добавила, что внутренних мигрантов почти вдвое меньше, чем тех, кто уезжает работать за границу, - 652 тысячи человек.

Больше всего внутренних трудовых мигрантов из Сумской, Ровненской, Закарпатской, Херсонской и Винницкой областей.

Мидловец назвала факторы, влияющие на решение людей о трудовой миграции:





- 37% внешних трудовых мигрантов и 28% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу с достаточным уровнем оплаты на родине;





- 25% внешних трудовых мигрантов и 19% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу в желаемой сфере с достаточным уровнем оплаты в Украине;



