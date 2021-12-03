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Новости
Украина
2 декабря 21, 18:22
Названо число украинцев, уехавших в 2021 году на заработки
мигранты
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Больше всего трудовых мигрантов выехали из Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровненской, Херсонской и Львовской областей.

Из Украины на заработки за границу в 2021 году выехали 1 167 000 украинцев, что на 11% больше, чем в 2019 году. Об этом заявила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, пишет УНИАН.

"Больше всего внешних трудовых мигрантов родом из Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровненской, Херсонской и Львовской областей", - рассказала она, презентуя результаты национального опроса, проведенного в сентябре-октябре текущего года.

По словам специалиста, выросло число нелегальных мигрантов - с 30% в 2019 году до 42,2% в 2021 году.

Также Мидловец добавила, что внутренних мигрантов почти вдвое меньше, чем тех, кто уезжает работать за границу, - 652 тысячи человек.

Больше всего внутренних трудовых мигрантов из Сумской, Ровненской, Закарпатской, Херсонской и Винницкой областей.

Мидловец назвала факторы, влияющие на решение людей о трудовой миграции:

- 66% внешних трудовых мигрантов и 60% внутренних трудовых мигрантов хотят заработать средства, чтобы потратить их в Украине для воплощения собственных планов; 

- 37% внешних трудовых мигрантов и 28% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу с достаточным уровнем оплаты на родине; 

- 25% внешних трудовых мигрантов и 19% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу в желаемой сфере с достаточным уровнем оплаты в Украине;

- 22% внешних трудовых мигрантов и 26% внутренних трудовых мигрантов хотят получить новый опыт или впечатления.

Также, согласно опросу, навсегда хотят уехать из Украины только 9% внешних трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что с начала года 50 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше. Документы на временное или постоянное проживание в РП выдали 525 тысячам иностранцев, из которых 56% являются гражданами Украины.

Добавим, в Украину поступило денежных переводов на $6 млрд. 

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