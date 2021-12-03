Названо число украинцев, уехавших в 2021 году на заработки

Из Украины на заработки за границу в 2021 году выехали 1 167 000 украинцев, что на 11% больше, чем в 2019 году. Об этом заявила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, пишет УНИАН.
"Больше всего внешних трудовых мигрантов родом из Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровненской, Херсонской и Львовской областей", - рассказала она, презентуя результаты национального опроса, проведенного в сентябре-октябре текущего года.
По словам специалиста, выросло число нелегальных мигрантов - с 30% в 2019 году до 42,2% в 2021 году.
Также Мидловец добавила, что внутренних мигрантов почти вдвое меньше, чем тех, кто уезжает работать за границу, - 652 тысячи человек.
Больше всего внутренних трудовых мигрантов из Сумской, Ровненской, Закарпатской, Херсонской и Винницкой областей.
Мидловец назвала факторы, влияющие на решение людей о трудовой миграции:- 66% внешних трудовых мигрантов и 60% внутренних трудовых мигрантов хотят заработать средства, чтобы потратить их в Украине для воплощения собственных планов;
Также, согласно опросу, навсегда хотят уехать из Украины только 9% внешних трудовых мигрантов.
Ранее сообщалось, что с начала года 50 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше. Документы на временное или постоянное проживание в РП выдали 525 тысячам иностранцев, из которых 56% являются гражданами Украины.
Добавим, в Украину поступило денежных переводов на $6 млрд.
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