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Новости
Украина
3 декабря 21, 09:23
В Украине снова более полутысячи COVID-смертей
ковид
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Выздоровели за сутки почти 23 тысячи украинцев, тогда как заболели коронавирусом почти 14 тысяч человек.

В Украине накануне зафиксировали 13 777 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 3 477 649. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 3 декабря.

Накануне скончались 509 больных коронавирусом (всего - 87 566), а выздоровели 22 893 человека (всего - 3 018 620).

Среди заболевших вчера 1279 детей и 222 медработника. При этом в больницы за сутки попали 2 992 человека.

Напомним, что для ряда стран закрывают въезд в Украину. В Украину не будут пускать граждан из ряда африканских стран, где фиксируют новый штамм коронавируса.
Korrespondent
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