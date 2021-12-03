Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный

За сутки, 2 декабря, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 3 декабря.

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкино сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Красногоровки противник применил минометы калибра 120 мм.

У Водяного враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Катериновки, в Луганской области, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Светлодарска сепаратисты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате обстрелов со стороны сепаратистов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, что днем ранее на Донбассе погиб 22-летний солдат Валерий Геровкин из Краматорска. Это была его первая ротация в ООС.

Также в результате обстрела в районе села Новотошковского на Луганщине погиб 36-летний старший солдат Виктор Рачугин. У него остался маленький сын, которого он воспитывал сам.