Украинский вертолет не нарушал границу Беларуси - ГПСУ

Украинские пилоты не пересекали авиапространство Беларуси. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

"Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали", - сообщил Демченко.

Он также заявил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.

Напомним, сегодня в Пограничном комитете Беларуси заявили, что украинский Ми-8 якобы залетел на территорию Беларуси на глубину до километра.