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Новости
Украина
4 декабря 21, 19:38
Украинский вертолет не нарушал границу Беларуси - ГПСУ
Ми-8
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Украинские пограничники отрицают информацию белорусских коллег о якобы нарушении авиапространства Беларуси украинским МИ-8.

Украинские пилоты не пересекали авиапространство Беларуси. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

"Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали", - сообщил Демченко.

Он также заявил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.

Напомним, сегодня в Пограничном комитете Беларуси заявили, что украинский Ми-8 якобы залетел на территорию Беларуси на глубину до километра.


Ранее сообщалось, что Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство границы с Беларусью.
Korrespondent
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