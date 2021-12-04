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Новости
Украина
4 декабря 21, 19:55
Ермак встретился с послами G7 и ЕС
Ермак
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Ермак проинформировал иностранных дипломатов о напряжении вокруг государственных границ Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами G7 и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ермак проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряжении вокруг государственных границ Украины.

В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель ОП и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Отмечается, что во время разговора стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.

Что касается закона об олигархах, то Ермак отметил, что он не направлен против какой-либо фамилии и не нарушает ничьих прав.

Ранее сообщалось, что Ермак и Кулеба встретились с советником Байдена.

    
Korrespondent
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