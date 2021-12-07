Три этапа. Новые разведданные о планах вторжения

На фоне подготовки к переговорам президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в прессе появилась новая инсайдерская информация о намерениях Москвы, сконцентрировавшей свои войска вокруг Украины.

Так, немецкая газета Bild опубликовала схему планируемого на конец зимы вторжения в Украину, из которой следует, что РФ намерена занять не менее двух третей украинской территории. Корреспондент.net собрал подробности.

Разведка США считает, что Россия планирует вторжение в Украину, сообщили со ссылкой на источники американские агентство AP и газета Washington Post 3 декабря. Ожидается, что наступление начнется в начале 2022 года.

По их информации, Россия намерена направить на наступление 175 тысяч военных. Половина из указанной численности уже размещена у границ с Украиной, утверждают источники. По их информации, Россия планирует перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом задействованных сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время учений России у границ Украины" - сказал собеседник WP.

По данным американской разведки, пока на границе с Украиной находятся около 70 тысяч российских военнослужащих, но ожидается стремительное наращивание личного состава и проведение масштабных маневров "для сокрытия своих намерений".





По данным Washington Post, нападение может произойти в январе-феврале 2022 года одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины.





Сотрудник администрации Джо Байдена заявил, что разведка США отмечает также активизацию пропагандистских усилий России с целью очернения Украины и НАТО в преддверии возможного вторжения.





Белый дом при этом, как пишет AP, имеет в арсенале множество санкционных инструментов, которые готов использовать, если Россия начнет вторжение в Украину. Среди вариантов и отключение страны от системы SWIFT.





О планах вторжения также написал 4 декабря немецкий таблоид Bild, ссылаясь на неназванные источники в НАТО и разведке Украины.





Издание опубликовало схему операции и сообщило, что рассматриваются два сценария - одновременное вторжение с нескольких фронтов или наступление в несколько этапов:





- юг - нападение на южные регионы, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря. Для этого Россия планирует перебросить "танки и войска из Крыма в район Одессы"

- северо-восток - продвижение в сторону Днепра и Полтавы, оккупация городов, снижение обороноспособности Украины под ударами баллистических ракет

- Киев - наступление на столицу с севера, продвижение до линии Коростень-Умань, принуждение к капитуляции Киева. Это может произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства





Целью операции, пишет Bild, является завладение около двух третей территории Украины. По информации немецкой газеты, нападение планируется в конце января - начале февраля.





Один из источников Bild отметил, что если Россия нападет на Украину, то санкции все равно будут введены и не будет "смысла останавливаться на полпути".





Как пишет британская газета Financial Times, США предоставили странам Евросоюза "нехарактерный" и "крайне широкий" объем данных разведки о подготовке России к вторжению в Украину, чтобы убедить скептически настроенные страны, в том числе Германию.





По информации газеты, некоторые европейские государства не доверяли заявлениям США о подготовке России к вторжению. Они предлагали вести диалог с Москвой и думали, что она не нападет, если ее не спровоцировать.





Вашингтон предоставил данные разведки в начале ноября, перед встречей министров НАТО. Среди них были сведения о концентрации войск вдоль границ Украины и другая информация. Газета утверждает, что это убедило союзников в намерениях Москвы.





"Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены этим разрывом (в разведданных - ред.) - как и почему США видели то, что мы не видели", - сказал источник FT.





Пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано, комментируя информацию FT, заявил, что ЕС, как непосредственный сосед Украины, очень внимательно следит за ситуацией в стране.





"Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся, и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожную информацию", - сказал он РБК.





Он добавил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины Евросоюзом " тверда и неизменна", С момента предыдущего наращивания российских вооруженных сил у украинской границы весной этого года в ЕС изучают способы повышения устойчивости Украины в случае дальнейшей эскалации, отметил он.





Также ЕС продолжает тесно координировать свои действия с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками."Информация, относительно наращивания военной мощи России, которую мы собрали на данный момент, вызывает серьезную обеспокоенность", - подчеркнул Стано.





Пресс-секретарь напомнил, что тема подготовки российского вторжения в Украину обсуждалась главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Байденом 10 ноября в Вашингтоне, а также президентом Евросовета Шарлем Мишелем с украинским президентом Владимиром Зеленским.





Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель затрагивал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, а также Лавровым "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме в начале декабря.





"Этот вопрос также был на повестке дня министерской встречи стран НАТО и будет на следующей неделе обсуждаться министрами иностранных дел стран-членов ЕС. ЕС очень четко заявил о нашей твердой поддержке Украины перед любой новой агрессией, которая будет иметь серьезные последствия", - заключил Стано.





Напомним, 3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников, выступая перед депутатами Верховной Рады заявил: "Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января".





Он сообщил, что численность войск РФ у российско-украинской границы и на Донбассе насчитывает 94,3 тысячм человек. Министр добавил: чтобы подорвать обороноспособность Украины, "противник использует серию невоенных мероприятий" - информационных, экономических и энергетических.





6 декабря он заявил, что есть несколько факторов, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. По его словам, весеннее стягивание российских войск к границам Украины было давлением и блефом РФ перед США, чтобы добиться переговоров президентов.





"Кстати, чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "качает", могли бы и попытаться вторгнуться. А демонстративная эскалация - это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не получается. Поэтому он начинает трясти оружием", - говорит Резников.





Министр отметил, что нынешняя ситуация похожа на весеннюю.





"Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе для военного сценария. Самый короткий путь для этого - хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Отсюда информационные вбросы, отсюда попытки использовать движение противников вакцинации против COVID-19 и тому подобное", - сказал глава Минобороны.





Говоря о факторах снижения угрозы вторжения РФ, он сказал: "Россияне внимательно следят за всем. Если украинское общество не теряет голову, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается".





Не все верят в войну





Международное рейтинговое агентство Fitch, тем временем, подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB. Аналитики агентства исходят в базовом сценарии из того, что напряженность на границе Украины не перерастет в военное столкновение, говорится в пресс-релизе организации.





"Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной", - отмечается в сообщении. В то же время информация о концентрации российских военных на границе с Украиной увеличивает "геополитические и санкционные риски", пишут аналитики.





В полномасштабное вторжение России в Украину не верит и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Пока начало войны маловероятно, поскольку цена за нее была бы для Москвы выше, нежели потенциальная выгода, считает дипломат.





Эксперт по безопасности отмечает, что Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО".





"Это для России - красная черта... Мы, конечно, не можем заявить, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы можем дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше бы ориентироваться на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО", - заявляет он.





Ишингер также одобрил тот факт, что новое правительство Германии в коалиционном соглашении сначала заняло четкую позицию по отношению к ситуации в Украине, а уже после заявила о будущих отношениях с Россией.





"Лучше так, чем наоборот. Россия проводит, скорее, оппортунистическую, нежели стратегическую политику. Именно поэтому так важно вести переговоры с Россией с позиции западной силы", - подчеркнул он в интервью немецкой газете Handelsblatt.





Эксперт Института Кеннана Игорь Зевелев текущую ситуацию охарактеризовал как "достаточно острую", поэтому возможны "инциденты", но не полномасштабная война.





"Не думаю, что у России есть планы вторжения в Украину или что украинское правительство предпримет какие-то резкие шаги, однако возможность инцидентов, особенно в регионе Черного моря, чрезвычайно опасна в условиях концентрации военной силы со всех сторон, отсутствия адекватных линий коммуникации, доверия друг к другу и понимания не только потенциала, но и обоюдных намерений", - цитирует его РБК.





Профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни согласен, что ни Россия, ни США не хотят военного конфликта.





"Однако в контексте роста провокаций и риторической эскалации существует вероятность неправильного восприятия и ошибок", - отметил он.





Эксперт считает, что ситуация очень похожа на ситуацию в Грузии в 2008 году, когда занимавший тогда пост президента Михаил Саакашвили ошибочно полагал, что может рассчитывать на военную поддержку США.





Директор центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц также не думает, что нынешняя напряженность в отношениях России с Западом из-за Украины может привести к войне.





Скорее это повторение стратегии Москвы по периодическому повышению и снижению напряженности вокруг Украины, пояснил эксперт.





Эта стратегия преследует несколько целей, в том числе заставить Киев пойти на уступки России, поощрить разногласия внутри украинцев по русскому вопросу, использовать любые разногласия между Украиной и ее западными партнерами, а также добиться уступок от Вашингтона, например встречи на высшем уровне между президентами Байденом и Путиным.





Российские власти отрицают планы вторжения и заявляют, что войска проводят возле границы учения. "Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - заявил в пятницу помощник Путина России Юрий Ушаков.





Кроме того, Россия обвиняет украинские власти в попытках эскалации, а НАТО - в провокационном поведении из-за проведения внеплановых учений в Черном море, недалеко от Крыма.





При этом в российском МИД указывают, что Украина сама направила 125 тысяч военнослужащих к общей границе.



