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6 декабря 21, 22:18
В Киеве установлены дополнительные ограничения
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В Киеве дополнительно к ограничениям желтой карантинной зоны будет запрещено пользоваться общественным транспортом без сертификата

В Киеве дополнительно к ограничениям желтой карантинной зоны будет запрещено пользоваться общественным транспортом без сертификата хотя бы об одной прививке от коронавируса, также несовершеннолетним нельзя будет находиться в ТРЦ без взрослых. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает пресс-служба КГГА.

С полуночи 7 декабря дополнительно в Киеве запрещено:

- пользоваться услугами общественного транспорта без наличия отрицательного ПЦР или экспресс-теста или сертификата о вакцинации хотя бы одной дозой вакцины или документа об излечении;

- посещать ТРЦ лицам, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный тест или "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Напомним, 7 декабря, красная зона карантина будет отменена в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях. Таким образом в них будет действовать желтая зона карантина.

Без наличия COVID-документов в желтой зоне карантина будут запрещены межобластные и международные перевозки, о городских ничего не сказано.  
liga.net
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