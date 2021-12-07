У Зеленского рассказали о разговоре с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном перед запланированными на сегодня переговорами президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Во вторник, 7 декабря, в Офисе президента рассказали о вопросах, которые обсудили Зеленский с Блинкен.

В частности, Зеленский отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. Были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Кроме того, глава государства проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах Украины.

"Была акцентирована важность сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

В ОП кроме того подчеркнули, что после переговоров между президентами США и России состоится телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Накануне в Госдепе США сообщили о состоявшемся разговоре Блинкена с Зеленским.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не ожидает прорыва после разговора Байдена и Путина.