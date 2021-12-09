Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает результаты переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоялись накануне. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве в среду, 8 декабря.

"Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ… Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства", - сказал он.

Зеленский добавил, что более детально прокомментирует переговоры после личной беседы с Байденом, которая должна состояться завтра.

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