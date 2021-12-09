Выплаты вакцинированным: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон о госбюджете-2021. Согласно законопроекту №6297 на оказание помощи в рамках программы е-Поддержка выделяется 8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Накануне, 7 декабря, документ был подписан главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности хозяйствующих субъектов, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации", - говорится в пояснительной записке

Закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн (поступления по общему фонду госбюджета от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам).

Восемь миллиардов из этой суммы будет выделено Министерству экономики по бюджетной программе Оказание помощи в рамках программы еПоддержка.

Из 10,2 млрд грн 2,2 млрд грн предусмотрены на увеличение расходов общего фонда по программе Мероприятия, связанные с борьбой с COVID-19 и ее последствиями.

Напомним, 15 ноября стало известно, что вакцинированным украинцам обещают по 1 000 гривен. Средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров или купить билеты на поездки внутри страны.

Позже в Минэкономики рассказали, как получить тысячу за вакцинацию.

