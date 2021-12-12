Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО

Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО, однако на этом пути есть препятствия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "1+1".

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", - отметил глава государства.

Также президент назвал самый крепкий альянс для Украины.

"У нас большая страна. Она показала это в начале войны на Востоке. Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство. Я думаю, что это самый крепкий сегодня Альянс, крепкий, чем любой военный блок", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил о возможности появления альтернативы "Нормандии".