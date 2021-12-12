Путин "не собирается продолжать эскалацию" против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что, по словам президента США Джо Байдена, глава РФ Владимир Путин заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.
"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашей страны. Мне кажется, что на сегодня это, пусть небольшой и неокончательный, но важный результат", – сказал Зеленский.
При этом он отверг предположение, что это было достигнуто путем компромисса.
"Ни о каких компромиссах мы не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ", – сказал президент.
По его словам, это "тонкий хирургический момент" — как не потерять нормандский формат. Для Украины, отметил президент, это очень важно. Также это важно для партнеров Украины, например, для Франции, сказал Зеленский.
"Но я не исключаю и отдельный формат – прямые переговоры с президентом РФ Путиным", – сказал Зеленский, добавив, что этот формат поддерживают также европейские партнеры и США.7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.