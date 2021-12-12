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Новости
Украина
11 декабря 21, 12:20
Есть Приднестровья. Кулеба призвал не идти на уступки Путину
Кулеба
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Украине и Западу надо игнорировать ультиматумы Путина: отказ от НАТО и переговоры с российскими прокси уже не дали результата в Приднестровье

Не стоит идти на уступки президенту России Владимиру Путина – есть негативный пример такого пути в Приднестровье. Об этом написал в статье для Foreign affairs министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр призвал Запад игнорировать ультиматум Путина о невступлении Украины в НАТО. Он отметил, что Украина имела внеблоковый статус в 2014 году, но Россию от вторжения это не сдержало.

"Если нейтралитет не помешал Путину начать войну в 2014 году, трудно понять, почему он остановит его сейчас?" – написал он.

Кулеба также напомнил: Россия давно требует, чтобы Украина шла на прямые переговоры с боевиками на временно оккупированных территориях Донбасса. Украина отказывается это делать, поскольку РФ является стороной конфликта – и нельзя позволять ей выступить в роли посредника, добавил министр.

Кулеба считает опрометчивой мысль, что прямые переговоры с боевиками могут умиротворить Путина. Он привел пример Приднестровья: в 1992-м силы под руководством России выступили здесь против правительства Молдовы, после чего РФ склонила Кишинев на прямой диалог со своими прокси, а сама выступила посредником.

"В 1994 году, в очередной попытке положить конец спору, Молдова официально приняла нейтральную политику, заявив, что не будет стремиться к членству в НАТО. Результат обеих уступок? Замороженный конфликт на три десятилетия, таяния не предвидится", – подытожил министр.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил. LIGA.net вела хронику этого события. 9 декабря Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.
liga.net
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