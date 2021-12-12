В Украине сократилась оранжевая зона карантина

В Украине расширилась желтая зона коронавирусного карантина: в сравнении со вчерашним днем в нее перешла из оранжевой Одесская область. Об этом говорится в данных на сайте Минздрава.

На утро 11 декабря в Украине действуют такие зоны карантина:

Желтая: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

Красная: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Оранжевая: Донецкая.

Главное отличие красной и желтой зоны карантины заключается в требовании к COVID-сертификатам о вакцинации, которые позволяют избежать ограничений. В красной зоне требуются две дозы прививки, в желтой – достаточно одной.

Оранжевая зона сигнализирует, что регион скоро может перейти из желтой в красную, а власти могут вводить дополнительные меры по контролю за карантином.

Инфографики с карантинными ограничениями можно увеличить, кликнув на них.