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Новости
Украина
13 декабря 21, 12:07
Кабмин уволил попавшего в скандал замглавы МВД
Александр Гогилашвили
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Замминистра МВД поругался с полицией на блокпосте в Донецкой области 11 декабря. Он угрожал правоохранителям и оскорблял их.
Замминистра МВД поругался с полицией на блокпосте в Донецкой области 11 декабря. Он угрожал правоохранителям и оскорблял их.

Кабинет министров Украины уволил заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, который ранее попал в громкий скандал на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

На сайте МВД указано что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности Учет и налогообложение. Через год он закончил этот же университет по специальности Право. До назначения Гогилашвили работал социальным работником международной общественной организации Центр здоровой молодежи (Киев).

Напомним, Александр Гогилашвили попал в скандал во время поездки в зону операции Объединенных сил. После остановки полицией его автомобиля он начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов и оскорблять их.

Денис Монастырский инициировал проведение расследования инцидента с участием своего заместителя.

Позже Гогилашвили извинился за свое поведение. "Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность",- написал в соцсети Гогилашвили.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с замминистра. "Может быть только одна реакция" – увольнение, подчеркнул глава государства.

Также в СМИ появилось видео другого скандала с Гогилашвили. В ноябре машину замминистра остановили патрульные, чтобы проверить документы. Тот в ответ разразился тирадой с оскорблениями.
Korrespondent
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