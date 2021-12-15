День Андрея Первозванного: традиции и запреты 13 декабря

Андрей Первозванный – один из 12 апостолов. Он родился в городе Вифсаида региона Галилея, расположенного на севере современного Израиля. О семье святого известно мало: есть сведения, что его отец был рыбаком, а другой последователь Христа – Павел – был братом Андрея.

Верующие люди в этот день отправляются на службу в храм, а незамужние женщины молятся о счастье в семейной жизни.

Издавна девушки искренне верили, что Андреева ночь поможет узнать их судьбу – выйдет ли она замуж и кто же будет ее суженым.

В день Андрея Первозванного в народе пытались предсказать погоду, наблюдая за природными явлениями. В народе, в частности, верили:





- если тихая вода –хорошая зима, шумная–будут трещать морозы, будут бури и метели;





- красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель;





- если к празднику Андрея идет снег - зима будет морозная и холодная;





- холодно, но солнечно – значит быть хорошему урожаю;





- если этот день без осадков и светит солнце – холода будут короткими, а следующий год – богатым на урожай.





Что запрещено делать на Андрея





- В этот день категорически нельзя шить, ткать и прясть, чтобы не накликать беду. Запрет иногда распространялся на более долгий период - вплоть до Крещения.





- Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, яйца, так как день приходится на пост.





- Праздничные блюда должны быть постными и состоять только из круп, хлеба, овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, бобовых.





- Ссориться, ругаться, сквернословить, думать о других людях плохо, желать кому-то зла, обижать и оскорблять других людей, распускать сплетни.

