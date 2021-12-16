Зеленский о поддержке на саммите Восточного партнерства

Украина получила полную поддержку всех стран, присутствовавших на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 15 декабря.

"Для нас очень важно, чтобы в Совместной декларации было указано несколько принципиальных вещей – это по Ассоциированному трио (Грузия, Молдова, Украина), а также по вопросам безопасности – по отношению к нашему региону и вообще Европе. Чтобы вопрос безопасности был отражен в декларации. Именно это и будет", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что во время переговоров со всеми партнерами акцентировал внимание на опасности эскалации со стороны РФ и необходимости ответной реакции, если такая эскалация будет.

"Рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций – у нас будет только одна реакция, и мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы как раз за мирное урегулирование войны на востоке нашего государства", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что против России нужны превентивные санкции до наступления возможной эскалации на Донбассе.

Тажке Зеленский назвал Северный поток-2 рычагом для давления на Россию и ее президента Владимира Путина.