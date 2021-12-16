Насыщенный день. Что Зеленскому пообещали в ЕС

Владимир Зеленский принял участие в Саммите Восточного партнерства ЕС. В Брюсселе он встретился не только с руководством Евросоюза, но провел переговоры и с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, лидеры обсудили войну на Донбассе и переговоры в Нормандском формате.

Так и что же нам пообещали на этот раз?

Перспективы членства

Зеленский в Брюсселе подчеркнул, что ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза.

Отдельно он отметил необходимость усиления компонента безопасности Восточного партнерства, в частности, координации совместных усилий стран Черноморского региона.

Зеленский поблагодарил лидеров стран-членов ЕС за поддержку европейских стремлений Украины и за заключение двусторонних деклараций о европейской перспективе нашего государства. Двусторонние декларации – новая стратегия украинских властей по продвижению интеграции. Так, Словения, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, присоединилась к странам ЕС, заключившим двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую @JJansaSDS за тверду підтримку й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проекти в pic.twitter.com/— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Словения стала уже седьмым государством Евросоюза, с которым Украина подписала такой политический документ. Зеленский поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Яншу за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ. Ранее шесть стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия. Текст подписанных с государствами документов не обнародовался.





"Наш этап расширения будет называться Волной Ассоциированного трио. Кстати, в последние дни появились обнадеживающие сигналы по "балканской" волне. Процесс переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии, долго находившийся в тупике, сдвинулся с места. Это значит, что очередь двигается, и мы тоже становимся ближе к стратегической цели, четкой перспективе членства в ЕС для Ассоциированного трио", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.





Нормандский формат





В Брюсселе Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой говорилось о возможном членстве Украины в НАТО. После встречи президента Украины с канцлером Германии к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры Украины, Германии и Франции на встрече в Брюсселе договорились продолжить работу в Нормандском формате. Президент Украины рассказал, что поблагодарил Макрона и Шольца за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате.





"Подтвердили готовность продолжать работу", – отметил Зеленский.





На встрече с Макроном Зеленский выразил надежду, что французское председательство в Евросоюзе в 2022 году будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе.