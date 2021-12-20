День зимнего солнцестояния 2021: главные запреты и традиции

День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря. Ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году, а день – самым коротким.

Полное зимнее солнцестояние наступит 21 декабря, в 17:58 по Киеву. Считается, что этот день отлично подходит для завершения всего, что уже осталось в прошлом и для новых начинаний.

День зимнего солнцестояния считают магическим и мистическим во многих культурах мира.

Древние славяне в этот день начинали отмечать приход нового года. В этот день устраивали ярмарки, начинали петь колядки и разжигали огромный костер на улице. Также в этот день проводили массовые гуляния и пели колядки.

Накануне нужно навести порядок в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями о том, что вы выбрасываете все ненужное из своей жизни и освобождаете место для чего-то хорошего.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

- Нельзя ходить немытыми и в грязной одежде

- Нельзя встречать этот день в неубранном доме

- Нельзя обижаться, ругаться и провоцировать конфликты

- Нельзя давать в долг и брать взаймы

- Нельзя проявлять скупость и жадничать

