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19 декабря 21, 14:38
День зимнего солнцестояния 2021: главные запреты и традиции
День зимнего солнцестояния
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День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря

День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря. Ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году, а день – самым коротким.

Полное зимнее солнцестояние наступит 21 декабря, в 17:58 по Киеву. Считается, что этот день отлично подходит для завершения всего, что уже осталось в прошлом и для новых начинаний.

День зимнего солнцестояния считают магическим и мистическим во многих культурах мира.

Древние славяне в этот день начинали отмечать приход нового года. В этот день устраивали ярмарки, начинали петь колядки и разжигали огромный костер на улице. Также в этот день проводили массовые гуляния и пели колядки.

Накануне нужно навести порядок в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями о том, что вы выбрасываете все ненужное из своей жизни и освобождаете место для чего-то хорошего.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

- Нельзя злоупотреблять спиртным 
- Нельзя ходить немытыми и в грязной одежде 
- Нельзя встречать этот день в неубранном доме 
- Нельзя обижаться, ругаться и провоцировать конфликты 
- Нельзя давать в долг и брать взаймы 
- Нельзя проявлять скупость и жадничать
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