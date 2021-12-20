День зимнего солнцестояния 2021: главные запреты и традиции

День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря. Ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году, а день – самым коротким.
Полное зимнее солнцестояние наступит 21 декабря, в 17:58 по Киеву. Считается, что этот день отлично подходит для завершения всего, что уже осталось в прошлом и для новых начинаний.
День зимнего солнцестояния считают магическим и мистическим во многих культурах мира.
Древние славяне в этот день начинали отмечать приход нового года. В этот день устраивали ярмарки, начинали петь колядки и разжигали огромный костер на улице. Также в этот день проводили массовые гуляния и пели колядки.
Накануне нужно навести порядок в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями о том, что вы выбрасываете все ненужное из своей жизни и освобождаете место для чего-то хорошего.
Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния- Нельзя злоупотреблять спиртным